Exposition, illustrations d’albums de jeunesse de Valentina Bencina 2 Place des Fors, 8 mai 2023, Morlaàs. Valentina Bensina, illustratrice d’albums de jeunesse expose ses œuvres artistiques à la bibliothèque de Morlaàs..

Valentina Bensina, illustrator of children's books, exhibits her artistic works at the Morlaàs library. Valentina Bensina, ilustradora de libros infantiles, expone sus obras artísticas en la biblioteca de Morlaàs. Valentina Bensina, Illustratorin von Kinderbüchern, stellt ihre künstlerischen Werke in der Bibliothek von Morlaàs aus.

