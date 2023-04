Spectacle de chants béarnais et français Salle multi-activités, 30 avril 2023, Morlaàs.

Avec le groupe « Simple Tres ». Les chanteurs de Cant ‘i Danç’ et les enfants des écoles de Morlaàs se produiront en première partie.

Le groupe Simple Tres ; un père et ses deux filles composent, interprètent en chanson et musique des textes qui parlent d’amour, de fête, de partage avec beaucoup d’humour et d’émotions..

Salle multi-activités impasse Sainte-Foy

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With the group « Simple Tres ». The singers of Cant ‘i Danç’ and the children of the schools of Morlaàs will perform in first part.

The group Simple Tres; a father and his two daughters compose, interpret in song and music texts that speak of love, celebration, sharing with a lot of humor and emotions.

Con el grupo « Simple Tres ». Como primera parte actuarán los cantantes de Cant ‘i Danç y los niños de las escuelas de Morlaàs.

El grupo Simple Tres; un padre y sus dos hijas componen e interpretan en canciones y música textos que hablan de amor, fiesta y compartir con mucho humor y emoción.

Mit der Band « Simple Tres ». Im Vorprogramm treten die Sänger von Cant ‘i Danç’ und die Kinder der Schulen von Morlaàs auf.

Die Gruppe Simple Tres; ein Vater und seine beiden Töchter komponieren, interpretieren mit Chanson und Musik Texte, die mit viel Humor und Emotionen von Liebe, Feiern und Teilen erzählen.

