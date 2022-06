Morlaàs, c’est l’été ! Morlaàs Morlaàs Catégories d’évènement: Morlaàs

2022-07-09

Pyrénées-Atlantiques Morlaàs 6 EUR 15h : Spectacle de magie avec Arno Sinic

16h30 : Jeux enfants (châteaux gonflables, petits bolides, jeux en bois, jeux d’eau, kermesse)

20h : soirée paëlla (sur réservation)

