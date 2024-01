Concert du nouvel an Salle polyvalente Morlaàs, samedi 27 janvier 2024.

Concert du nouvel an Salle polyvalente Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27

Cette année la Commission Culture et L’Orchestre Symphonique des Pyrénées proposent une formule originale avec la chorale Les Pumpkins pour un concert mêlant gospel, pop et jazz. Julie Lambert dirigera ce concert, elle est auteur compositeur, issue d’une famille new-yorkaise musicienne. Après un périple à travers le monde, qui lui à permis d’enrichir sa palette musicale (blues, country, soul, jazz, folk, brésilien ). Les élèves du Cdjm Morlaas seront aussi présents. Venez redécouvrir des classiques de la pop, de Queen à Prince en passant par Metallica.

Salle polyvalente Place de la Hourquie

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine or.sy.py@gmail.com



