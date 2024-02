Morjane Ténéré La Mesón Marseille 1er Arrondissement, samedi 17 février 2024.

Un merveilleux voyage initiatique porté par une artiste au grand cœur.



Morjane Ténéré est une auteure compositrice et interprète à l’univers envoûtant et intimiste. Elle puise ses inspirations dans les paysages bruts et les cultures ancestrales du désert, portée par les musiques traditionnelles des peuples indigènes d’Amérique et d’Afrique du Nord. En Tamasheq, langue touarègue, « Ténéré » signifie désert. Elle porte ce nom comme un talisman, rappelant la nécessité de protéger la Terre-mère et ceux qui l’habitent. La voix de Morjane est un instrument puissant qui touche les auditeurs en plein cœur, ses performances sont des rituels qui invitent à renouer avec son histoire et sa propre vérité. Morjane enchante les scènes du monde, elle joue dans des salles mythiques parisiennes, mais aussi dans un phare tout au bout de l’Islande ou dans un théâtre occupé à Athènes. Morjane a donné plus de 300 concerts dans 10 pays.



Sorti fin 2021, son premier EP « Birth » (réalisé avec le réalisateur et musicien Chadi Chouman Debout sur le Zinc), organique et intimiste, offre à l’auditeur.ice un premier plongeon dans l’univers hypnotisant d’une artiste vulnérable et authentique ses 4 titres sont le point de départ d’un passage du live au studio. Chaque titre de l’EP est illustré par une photographie, réalisée avec le photographe Franco-Islandais Christian Helgi. Morjane prépare actuellement son second EP composé en anglais et en espagnol. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17

La Mesón 52 rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

