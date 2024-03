MORJANE TÉNÉRÉ La Mesón Marseille, samedi 17 février 2024.

MORJANE TÉNÉRÉ ♫♫♫ Samedi 17 février, 19h00 La Mesón 12€ + 3€ adhésion

MORJANE TÉNÉRÉ

Un merveilleux voyage initiatique porté par une artiste au grand cœur.

Morjane Ténéré est une auteure compositrice et interprète à l’univers envoûtant et intimiste. Elle puise ses inspirations dans les paysages bruts et les cultures ancestrales du désert, portée par les musiques traditionnelles des peuples indigènes d’Amérique et d’Afrique du Nord. En Tamasheq, langue touarègue, “Ténéré” signifie désert. Elle porte ce nom comme un talisman, rappelant la nécessité de protéger la Terre-mère et ceux qui l’habitent. La voix de Morjane est un instrument puissant qui touche les auditeurs en plein cœur, ses performances sont des rituels qui invitent à renouer avec son histoire et sa propre vérité. Morjane enchante les scènes du monde, elle joue dans des salles mythiques parisiennes, mais aussi dans un phare tout au bout de l’Islande ou dans un théâtre occupé à Athènes. Morjane a donné plus de 300 concerts dans 10 pays.

Sorti fin 2021, son premier EP « Birth » (réalisé avec le réalisateur et musicien Chadi Chouman – Debout sur le Zinc), organique et intimiste, offre à l’auditeur.ice un premier plongeon dans l’univers hypnotisant d’une artiste vulnérable et authentique: ses 4 titres sont le point de départ d’un passage du live au studio. Chaque titre de l’EP est illustré par une photographie, réalisée avec le photographe Franco-Islandais Christian Helgi. Morjane prépare actuellement son second EP composé en anglais et en espagnol.

Découvrir :

https://www.youtube.com/watch?v=59m9AMXb0JE

https://www.youtube.com/watch?v=a8u2l6jPA8k

INFOS PRATIQUES

Attention places limitées !

Billets ici : https://cutt.ly/mwZBbc97

Ou par mail à contact@lameson.com

Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H

Site web : http://www.lameson.com

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

_____________________________________________________________

