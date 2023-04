Le bourru en fête au château Haut-Pradot 3 Lieu Dit Patatin, 17 septembre 2023, Morizès.

Le bourru en fête au château Haut-Pradot

Visite du chai animée par Elodie ou Benoit, les viticulteurs. (adaptée aux enfants). Dégustations de nos vins et nos douceurs ! (gelées de vin, pruneaux au vin…) Et venez (re)goûter notre bourru blanc !!!! Reconnaissez les cépages de notre terroir… avec un cadeau à la clef !

Jeux pour enfants à disposition, restauration sur place et présence d’artisans locaux.

Venez passez un moment authentique en toute convivialité et simplicité de 11h à 17h.

2023-09-17 à ; fin : 2023-09-17 17:00:00. .

3 Lieu Dit Patatin Château Haut Pradot

Morizès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The bourru in celebration at Château Haut-Pradot

Visit of the cellar animated by Elodie or Benoit, the wine growers. (adapted to children). Tastings of our wines and our sweets! (wine jellies, prunes with wine?) And come and (re)taste our white bourru !!!! Recognize the grape varieties of our region? with a gift at the end!

Games for children, food and drink on site and local craftsmen.

Come and spend an authentic moment in all conviviality and simplicity from 11am to 5pm

El bourru en fiesta en Château Haut-Pradot

Visita del almacén de vinos guiada por Elodie o Benoit, los viticultores. (adaptada a los niños). Degustación de nuestros vinos y dulces ¡¡¡¡(gelatinas de vino, ciruelas pasas al vino…) Y venga a (re)probar nuestro bourru blanco !!!! Reconozca las variedades de uva de nuestra región… ¡con regalo al final!

Juegos para niños, comida y bebida in situ y artesanos locales.

Venga a pasar un momento auténtico en toda convivialidad y sencillez de 11h a 17h

Der Bourru feiert auf dem Schloss Haut-Pradot

Besichtigung des Weinkellers, die von den Weinbauern Elodie oder Benoit geleitet wird. (für Kinder geeignet). Verkostung unserer Weine und unserer Süßigkeiten! (Weingelees, Pflaumen in Wein?) Und probieren Sie (wieder) unseren weißen Bourru !!!! Erkennen Sie die Rebsorten unserer Region? und gewinnen Sie ein Geschenk!

Spiele für Kinder, Verpflegung vor Ort und lokale Handwerker.

Verbringen Sie einen authentischen Moment in aller Geselligkeit und Einfachheit von 11 bis 17 Uhr

Mise à jour le 2023-03-31 par OT de l’Entre-deux-Mers