Moringodrome de Villéle

Vendredi 15 septembre, 09h00

Moringodrome de Villèle

Renseignement au 0262457641

Le moringodrome est un équipement sportif et fait partie de l'installation du Stade De Villele Maurice Bluker à Saint-Paul.

Une matinée d’initiation et de découverte du Moring sera proposé par l’associaition COMODO ( COLLECTIF DES MORINGUEURS DE L’OUEST ). Moringodrome de Villèle RUE MAHATMA GANDHI 97435 Saint-Gilles les Hauts Villèle 97435 La Réunion Moringodrome Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

