EUR Vendredi 22 juillet à 21h

La musique de Morik est métissée,

création hybride à la croisée des

rythmes traditionnels caribéens et de

la pop actuelle.

Ses textes en créole et en français

découlent d’une inspiration humaniste,

d’un concentré de vie qui nous

rapproche tous les uns des autres…

Petite restauration et buvette

Vendredi 22 juillet à 21h

