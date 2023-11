Taïro & The Family Band + Angata Sound & Friends COMPLEXE SPORTIF JEAN COULOMBEL Catégories d’Évènement: Essonne

Morigny-Champigny Taïro & The Family Band + Angata Sound & Friends COMPLEXE SPORTIF JEAN COULOMBEL, 25 novembre 2023, MORIGNY CHAMPIGNY. Taïro & The Family Band + Angata Sound & Friends COMPLEXE SPORTIF JEAN COULOMBEL. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros. ANGATA SOUND PRESENTE : ce concert. ANGATA SOUND PARTY 27 ème Edition : TAÏRO & The Family Band en Concert pour la tournée 360 !REGGAE / DANCEHALL / CHANSON FRANCAISEde 20h à 2hACCES PMR / PARKING / CARTE BLEUE ACCEPTEE / RESTAURATION SUR PLACE / OUVERTURE DES PORTES 19H30GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS Taïro Taïro Votre billet est ici COMPLEXE SPORTIF JEAN COULOMBEL MORIGNY CHAMPIGNY Avenue Charles de Gaulle Essonne 30.8

