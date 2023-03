Morienval fête la St Patrick Morienval Morienval Catégories d’Évènement: Morienval

Oise Morienval Notez bien la date, le 1er avril 2023 le Comité des fêtes de Morienval organise la Saint Patrick.

Au programme :

Concert Irlandais gratuit

Repas Irlandais

Ambiance assurée +33 9 71 27 85 14 Morienval

