MORIATY + GUEST Freyming-Merlebach

Moselle

MORIATY + GUEST 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

2023-04-06 20:00:00 – 23:30:00

Moselle “Nous avons joué dans toutes les villes, exercé tous les boulots. Avons souri à chaque contrariété. Avons pleuré à chaque joie. Notre musique est pour nous, et pour vous maintenant. Nous lui donnons tout ce que nous avons. Profitez-en. Criez dessus. Dansez comme si vous étiez dans votre chambre et que personne ne pouvait vous voir. » Moriaty a travaillé avec Chris Wolstenholme (Muse) qui a produit et joué sur leur morceau “Bones”. Ils ont également joué avec Muse ou encore Seasick Steve. Thom Yorke est devenu un grand fan après les voir vu au festival Leopallooza. Leurs influences : RATM, Dre/Snoop, The Pharcyde, Black Sabbath, The White Stripes, Muse, Radiohead, Vulfpeck, Prince, MJ, The Strokes, Arctic Monkeys, Wu Tang Clan… CONCERT DEBOUT Freyming-Merlebach

