Puy-de-Dôme Formation Sauveteur Secouriste du Travail Moriat – Formation Sauveteur Secouriste du Travail Moriat, 8 novembre 2023, Moriat. Formation Sauveteur Secouriste du Travail Mercredi 8 novembre, 09h00 Moriat – Formation Sauveteur Secouriste du Travail La MSA Auvergne vous propose de participer à une Formation Sauveteur Secouriste du Travail le 8 et 15 novembre 2023. Cette Formation est destinée à toute personne qui souhaite contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail, sans prérequis particulier. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le flyer ci-dessus. Moriat – Formation Sauveteur Secouriste du Travail Salle Polyvalente Place du Pouget 63340 Moriat Moriat 63340 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

