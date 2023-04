BROCANTE DE NUIT TOUTE ILLUMINÉE Rue Saint-Pierre, 27 mai 2023, Morhange.

Organisée par la Maison du Bailli et l’association Morhangeoise pour l’éducation et la culture. À 22h30, soupe à l’oignon géante offerte à tous.. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-27 23:59:00. 0 EUR.

Rue Saint-Pierre

Morhange 57340 Moselle Grand Est



Organized by the Maison du Bailli and the association Morhangeoise pour l?éducation et la culture. At 10:30 pm, giant onion soup offered to all.

Organizado por la Maison du Bailli y la asociación Morhange para la educación y la cultura. A las 22.30 h, se ofrecerá a todos una sopa de cebolla gigante.

Organisiert von der Maison du Bailli und der Association Morhangeoise pour l’éducation et la culture. Um 22:30 Uhr gibt es eine riesige Zwiebelsuppe für alle.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE