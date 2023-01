Morgenstreich Roderen Roderen Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Roderen

Morgenstreich Roderen, 12 février 2023, Roderen . Morgenstreich rues du village Roderen Haut-Rhin

2023-02-12 08:00:00 – 2023-02-12 Roderen

Haut-Rhin Découvrez un village aux allures festives et carnavalesques grâce à la grande parade de Carnaval animée par les Spatzawaggis de la batterie-fanfare de Roderen. Morgenstreich, grande parade dans les rues du village avec les Spatzawaggis de Roderen. +33 6 15 76 99 21 Roderen

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Roderen Autres Lieu Roderen Adresse rues du village Roderen Haut-Rhin Ville Roderen lieuville Roderen Departement Haut-Rhin

Roderen Roderen Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roderen/

Morgenstreich Roderen 2023-02-12 was last modified: by Morgenstreich Roderen Roderen 12 février 2023 Haut-Rhin Roderen rues du village Roderen Haut-Rhin

Roderen Haut-Rhin