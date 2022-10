Morgane Le Cuff – Festival Le Grand Soufflet Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Morgane Le Cuff – Festival Le Grand Soufflet Maen Roch, 14 octobre 2022, Maen Roch. Morgane Le Cuff – Festival Le Grand Soufflet

1 rue Albert Camus Auditorium de l’Espace Social et Culture Saint Brice en Coglès Maen Roch Ille-et-Vilaine Auditorium de l’Espace Social et Culture 1 rue Albert Camus

2022-10-14 19:00:00 – 2022-10-14 20:00:00

Auditorium de l’Espace Social et Culture 1 rue Albert Camus

Maen Roch

Ille-et-Vilaine Maen Roch Dans le cadre du Festival Le Grand Soufflet, nous avons le plaisir d’accueillir Morgane Le Cuff. Passionnée de traditions orales, collectées entre la Galice, les Asturies et sa Bretagne natale, Morgane se fait tour à tour clown, conteuse, chanteuse, accompagnée d’une harpe celtique et de percussions ibériques comme la pandereta ou les cuillères en bois. Au pas, au trot ou… en Gallo ! Elle nous amène au fond d’un lac pour découvrir les stratagèmes de la fée Viviane afin de séduire Merlin, dans un village perché à Somiedo, auprès de la vieille Maria ou encore su la më o un ptit peisson qhi terlusae. Chatouillant, pinçant, percutant ou effleurant les cordes les plus sensibles de nos âmes, Morgane passe du rire aux larmes en transmettant son amour du jeu et de l’improvisation. Réservation indispensable Gratuit Tout public spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 17 07 Auditorium de l’Espace Social et Culture 1 rue Albert Camus Maen Roch

Détails
Lieu Maen Roch Saint Brice en Coglès
Adresse Maen Roch Ille-et-Vilaine Auditorium de l'Espace Social et Culture 1 rue Albert Camus
Ville Maen Roch

