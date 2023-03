MORGANE CADIGNAN L’EUROPEEN, 19 juin 2023, PARIS.

Robin Production (2-1060574) présente ce spectacle. MORGANE CADIGNANDe la dictature du bonheur aux reconversions professionnelles en passant par les perturbateurs endocriniens. La question est simple : en fait, à quel moment on kiffe ?Vous n’en avez pas marre de sortir de chez vous tous les jours avec votre costume de citoyen parfait ? Elle, si !A 30 ans, Morgane se pose plein de questions sur la société et sa place dans un monde de plus en plus compliqué.Et toutes ces interrogations, elle a souvent la flemme d’y répondre. Non parce que la pression, ça va deux minutes.L’astrologie aussi ça va deux minutes. Ah oui, et faut qu’on parle des gens qui dansent le Madison, là-dessus on a un vrai problème.Bon. Asseyez-vous. On va prendre un verre parce que ça risque de prendre un moment.On est combien ?On va prendre une bouteille du coup.LA PRESSE EN PARLE « Elle pointe avec talent les imperfections de l’être humain » – R.D.V, TELERAMA, nov 21« …qu’est-ce qu’on l’aime ! Chaque passage est drôle et bien ficelé. »« ..elle raille avec talent sa génération et ses questionnements sur le bonheur. Jouissif. » LE PARISIEN – Note de la rédaction : 4/5« Morgane Cadignan oppose le droit de rire librement et frontalement de tout ce qui est censé nous faire peur et ça fait un bien incommensurable ! … à ne rater sous aucun prétexte » – France BLEURéservation PMR : billetterie@mon-spectacle.com Morgane Cadignan

L'EUROPEEN PARIS

