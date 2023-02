MORGANE CADIGNAN LA CIGALE, 9 février 2023, PARIS.

MORGANE CADIGNAN LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-02-09

LE THEATRE 100 NOMS PRESENTE CE SPECTACLE: MORGANE CADIGNANVous n'en avez pas marre de sortir de chez vous tous les jours avec votre costume de citoyen parfait ? Elle, si ! A 30 ans, Morgane se pose plein de questions sur la société et sa place dans un monde de plus en plus compliqué. Et toutes ces interrogations, elle a souvent la flemme d'y répondre. Non parce que la pression, ça va deux minutes. L'astrologie aussi ça va deux minutes. Ah oui, et faut qu'on parle des gens qui dansent le Madison, là-dessus on a un vrai problème. Bon. Asseyez-vous. On va prendre un verre parce que ça risque de prendre un moment. On est combien ? On va prendre une bouteille du coup. Mise en scène : Thierno Thioune

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart 75018

N° informations PMR : 02 28 20 01 00

