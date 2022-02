MORGANA + AngrySometimes La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

xMALAMMòREx propose une soirée pleine de couleurs et de sons avec deux bands exceptionnelles. **MORGANA** (Post and Cold Punk // Firenze //Italie) La scene Florentine est comme usage très encrée dans les sonorités 80’s. Nombreux sont les examples qui ont teint de leur lumières (violette) toute une decennie. Voici donc les heritiers de Neon, Diaframma, Gaznevada, Moda et bien sur LITFIBA. Encore une occasion pour remettre au gouts de nos jours quelque chose qui fera palpiter nos coeurs et nos cerveaux. [https://imorgana.bandcamp.com/music](https://imorgana.bandcamp.com/music) [https://www.facebook.com/imorganaa](https://www.facebook.com/imorganaa) **AngrySometimes** (RagingPunkRock // Montpellier) Quelq’un de très sage un jour a dit: < > (R.Miret) VOILA!!! du punk rock rageux, enervé mais très conscienceux. Lignes de basse puissantes et rapidité avec des touches mélodiques. Que du bon! [https://angrysometimes.bandcamp.com/music](https://angrysometimes.bandcamp.com/music) [https://www.facebook.com/angrysometimes](https://www.facebook.com/angrysometimes) START BANDS: 22h PAF: donne ce que tu veux si tu peux!

