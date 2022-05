M’ORGAN TRIO, 26 mai 2022, .

M’ORGAN TRIO

2022-05-26 21:00:00 – 2022-05-26

L’association des timbres permet une richesse harmonique, une palette sonore et des variations de dynamique qui donnent à la fois beaucoup de liberté et d’équilibre à l’interprétation et aux improvisations, que ce soit sur un swing aérien, un groove jubilatoire ou une balade intimiste…

Tout en s’inscrivant dans la tradition du trio guitare-orgue-batterie avec ses couleurs de blues et ses accents de funk, M’Organ trio exploite les différentes possibilités qu’offre cette instrumentation et intègre à son répertoire des compositions faisant référence à un jazz plus actuel.

