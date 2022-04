MORGAN OF GLENCOE, 20 juillet 2022, .

Originaire du pays de Porhoët, en Bretagne, Morgan of Glencoe naît en 1988 et est, dès l’enfance, passionnée de légendes, particulièrement de la Geste Arthurienne. Rapidement, et grâce au Seigneur des Anneaux et à Elfquest, les deux œuvres modernes qui l’influenceront le plus, elle élargira cet intérêt pour les mythes aux littératures de l’Imaginaire.

Elle montre également très tôt des dispositions pour les arts, et commence la musique par la guitare, pour finalement se tourner vers la harpe celtique à l’âge de 13 ans, qu’elle étudie avec Carol da Silva et Myrdhin, ses deux principaux professeurs. En parallèle, elle ne cesse d’écrire des histoires, qui s’allongent peu à peu de nouvelles en romans au contact de son tout premier cercle d’écriture, qu’elle rejoint à 14 ans. Morgan essaye, teste, échoue. Morgan compose, écrit. Crée.

Aujourd’hui, Morgan travaille sur la suite de la Dernière Geste et sur son prochain album, tous deux à paraître en 2021, tout en se produisant en concert, conférence et dédicace à travers toute la France. Ô belle Keltia, joyau des Mers, Chère à nos cœurs, que nos aïeux, Bâtirent de leurs mains, et de leurs vœux, Pour qu’aujourd’hui nous marchons fiers… La saga littéraire à succès de Morgan of Glencoe a enfin son concert officiel ! De l’hymne des Rats à celui de Keltia, du thème de Yuri à la berceuse de Taliesìn, retrouvez enfin la musique originale qui les accompagnent dans leurs aventures !

Revivez les moments forts de la Dernière Geste dans ce concert exceptionnel, au concept unique réunissant compositions inédites, airs baroques, musiques traditionnelles, le tout dans l’ambiance vibrante de La Dernière Geste.

Concert harpe celtique et chant traditionnel.

