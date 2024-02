Morfosonic, musiques dessinées – Exposition Médiathèque José Cabanis Toulouse, jeudi 8 février 2024.

Morfosonic, musiques dessinées – Exposition Explorez les relations entre le design graphique et la musique contemporaine à travers cette exposition inédite, esthétique et expérimentale 8 février – 5 juillet Médiathèque José Cabanis

Portée par le studio de design graphique Pépite, cette exposition ose les analogies entre les dispositifs d’interface (logiciels, circuits, écrans) permettant de créer des images et des mélodies.

La notation musicale, durant des siècles, à travers différentes formes graphiques, s’est adressée exclusivement aux humains, aujourd’hui, à travers les langages numériques, la partition est interprétée par les machines.

Morfosonic laisse la part belle à la poésie des instruments numériques contemporains, dans le cadre des pratiques d’artistes et de designers. Découvrez des procédés interactifs et ludiques à expérimenter, pour créer par vous-même, de nouvelles esthétiques, au sein de l’exposition.

Quels sont les points communs entre un orgue de barbarie, une affiche de concert et une portée musicale ? Immergez-vous dans ces installations pour les découvrir !

Vernissage

Jeudi 8 février à partir de 18h

En présence du studio Pépite, commissaire de l’exposition.

À 19h, 2h de live avec les artistes Patxi et Mangabey.

>Visites guidées animées avec le studio Pépite, commissaire de l’exposition

Samedi 10 février à 16h

Dimanche 11 février à 15h

À partir de 10 ans

Durée: 45mn

Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

>Visites guidées animées avec des médiateurs de la Bibliothèque de Toulouse

Samedis 17 & 24 février à 16h

Dimanches 18 & 25 février à 15h

Visites guidées des expositions Morfosonic et Distrographie (niveau -1 et 3ème étage).

À partir de 10 ans

Durée: 1h15

Rendez-vous devant la salle d’exposition (niveau -1) de la Médiathèque José Cabanis

Sans inscription

>Visites guidées animées avec des médiateurs de la Bibliothèque de Toulouse

Samedis 16 et 30 mars, 13 & 27 avril à 15h

Dimanches 3, 17 & 31 mars, 14 & 28 avril à 15h

Samedis 11 & 25 mai, 8 juin à 15h

Dimanches 12, 19 & 26 mai, 12 juin à 15h

Visites guidées des expositions Morfosonic et Distrographie (niveau -1 et 3ème étage).

À partir de 10 ans

Durée: 1h15

Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Exposition Tout public