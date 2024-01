Saint Vincent Tournante 2024 Morey-Saint-Denis et Chambolle-Musigny Morey-Saint-Denis et Chambolle-Musigny Morey-Saint-Denis, samedi 27 janvier 2024.

VIVEZ INTENSÉMENT LA SAINT-VINCENT TOURNANTE 2024

Que vous soyez seul, en famille, ou entre amis, soyez des nôtres les 27&28 janvier.

Venez déguster nos vins, rencontrer nos artistes, découvrir nos groupes musicaux, déambuler dans les rues de nos deux villages pour admirer les décorations réalisées pour la Saint-Vincent et vous laisser surprendre par nos animations de rues

Direction Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis pour la Saint-Vincent Tournante !

Chambolle-Musigny a été l’hôte de cet événement à trois reprises, en 1938, 1954 et 1979. De même, Morey-Saint-Denis a accueilli la Saint-Vincent Tournante à deux reprises, en 1952 et 1973. Les viticulteurs vous invitent à déguster leurs vins dans une atmosphère conviviale, célébrant ainsi le terroir bourguignon. Les caveaux de dégustations ouvrent leur porte dès 11h et les enfants ont même droit aux dégustations spéciales . Deux jours dans une ambiance cérémoniale avec une centaine de confréries bourguignonnes costumées et rythmées par ses défilés et ses chansons.

Voir le programme ici ; https://saintvincent2024.fr/programme/

Morey-Saint-Denis 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



