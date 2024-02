Moreno Veloso & Bem Gil Studio de l’Ermitage Paris, lundi 22 avril 2024.

Le lundi 22 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 35 EUR

Prévente : 30 EUR

Early Bird : 25 EUR

Commençons par l’évidence : Moreno Veloso est le fils de Caetano Veloso ; Bem Gil est le fils de Gilberto Gil.

Ils ont toujours vécu en famille, imprégnés de musique et entourés des plus grands noms de la scène musicale brésilienne. Les chemins musicaux de Bem et Moreno se sont croisés, donnant naissance à un projet commun singulier et saisissant.

Après avoir fait chacun de leur côté des tournées internationales, Moreno (voix, guitare et pandeiro) et Bem (voix et guitares) se produiront ensemble pour la première fois à Paris le 22 avril au Studio de l’Ermitage.

Ce spectacle célèbre les parcours personnels, l’amitié et la musique. Rien de plus évident !

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.instagram.com/morenoveloso/ https://www.billetweb.fr/moreno-veloso-bem-gil

Moreno Veloso & Bem Gil