Les Musicales en Vendômois : les solistes de l’Orchestre Les Métamorphoses à Morée le 10 juillet ! Église Notre-Dame des hautes forêts, 10 juillet 2020 20:00, Morée. Vendredi 10 juillet 2020, 20h00 Sur place Tarifs : 15€ normal, 10€ pour les retraités et chômeurs et 5€ pour jeunes -16 ans. info@academielyrique.org De Mozart à Schumann, le Trio de l’Orchestre Le Métamorphose se produira le 10 juillet à Morée (41) Le deuxième concert du tout nouveau festival Les Musicales en Vendômois est porté par l’Académie Lyrique de Vendôme dirigée par le chef d’orchestre Amaury du CLOSEL. Cette 14ème édition propose, dans le Vendômois et le Blaisois, un programme de musique de chambre qu’interprèteront les solistes de l’Orchestre Les Métamorphoses en formation de trio (clarinette, violoncelle et piano). Vendredi 10 juillet, à 20h, l’église Notre-Dame des Hautes Forêts de Morée, accueillera l’excellent trio composé du clarinettiste d’origine ukrainienne Bogdan SYDORENKO, du violoncelliste Jérémy GENET et du pianiste Alexis GOURNEL. Le programme, exclusivement germanique d’œuvres des périodes classique de Mozart, préromantique de Beethoven et romantique de Weber et Schumann mettra en évidence la virtuosité de la clarinette et proposera deux des compositeurs les plus chers au cœur des clarinettistes. Programme

– Le Trio les Quilles de W. A. Mozart,

– Le Trio pour clarinette op.11 de L. van Beethoven,

– Le Concertino pour clarinette et piano de Carl Maria von Weber,

– Fantasiestücke op.73 pour violoncelle et piano de Robert Schumann. https://www.operanomade.org/l-academie et https://www.facebook.com/AcademieLyrique Église Notre-Dame des hautes forêts place de l’église à Morée 41160 Morée A Coté de la Hubardière Loir-et-Cher vendredi 10 juillet 2020 – 20h00 à 22h00

