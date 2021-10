More Aura – Véronique Tuaillon – Festival Les Enfants Terribles Onyx, 16 mars 2022, Saint-Herblain.

2022-03-16 les 15 et 16 mars 2022 à 20h30

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 les 15 et 16 mars 2022 à 20h30

Théâtre/Cirque. Elise, la sportive solaire de l’équipe, nous raconte sa rencontre avec le spectacle “More Aura” :Improbable, inattendu, simple, furieux, rebelle et véritable ! Une succession de grands écarts pour les spectateurs qui plongent ensemble dans une multitude d’émotions. Une contorsionniste hors clichés qui joue aussi bien qu’elle emmêle ses jambes sans fin autour de son cou, qui nous faire rire et trembler aussi haut que ce réfrigérateur qu’elle déplace, perchée sur ses talons hauts. Une artiste posée là, avec son tabouret et son frigo, qui fait vivre tous les personnages et paysages de son histoire, tellement bien que plusieurs mois après avoir vu “More Aura”, j’ai toujours le visage d’Esteban en tête, je peux retraverser les longs couloirs de l’hôpital ou me retrouver assise dans la cuisine de la tour HLM, repenser à la panne de voiture que l’on avait eu lors de ce fameux road-trip… Avoir vu “More Aura”, c’est un peu comme avoir traversé une machine à rire et à frissonner, à pleurer et à jouer. Y repenser, c’est ne plus trop savoir si cette histoire on l’a lue, si on l’a vue, voire même vécue ou simplement imaginée… De et avec Véronique Tuaillon Durée : 1h Public : à partir de 10 ans, tout public Dans le cadre du Festival Les Enfants Terribles (3 au 30 mars 2022)

Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800 Centre

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme