Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine More Aura Pont des Arts Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

More Aura Pont des Arts, 3 février 2022, Cesson-Sévigné. More Aura

Pont des Arts, le jeudi 3 février 2022 à 20:00

Avec un frigo comme seul agrès, la clown, acrobate et boxeuse Véronique Tuaillon incarne une maman tordue qui monte sur le ring pour scander son amour pour la vie. Le rire, les contorsions et l’espoir pour rester debout ? Une folie douce…

De 21€ à 18€

Théâtre/Clown. Véronique Tuaillon / Association des clous. Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil 35510 cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T20:00:00 2022-02-03T21:00:00

