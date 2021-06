Paris TEP Verdun Paris More Aura – Association des Clous TEP Verdun Paris Catégorie d’évènement: Paris

le dimanche 4 juillet à TEP Verdun

_Dans le cadre du festival Le Printemps des Rues._ Christine, c’est une boxeuse, un personnage assez masculin en mini-jupe. C’est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts mais elle a un nez de clown et des dents pourries. Obsession de la mort. Obsession de l’amour. Christine est là, dans la vraie vie, avec nous, maintenant, dans l’instant. Mais elle est aussi dans son monde, avec l’énergie de Marry Popins. Christine fume, elle « provoque » le cancer (c’est écrit sur le paquet), et alors ? C’est comme ça. Elle aime bien le rhum et elle met du rouge à lèvres, elle est belle.More Aura est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de rester debout. Un spectacle drôle et émouvant.

Gratuit, ouvert à toutes et à tous, dans le respect des gestes barrières et des mesures gouvernementales en vigueur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T15:20:00 2021-07-04T16:20:00;2021-07-04T19:20:00 2021-07-04T20:20:00

