L’évènement des bibliothèques parisiennes autour du manga et de la culture japonaise revient pour sa quatorzième édition DEVENEZ JURY DES MORDUS DU MANGA ! Venez votez pour vos titres préférés parmi trois sélections : 7-11 ans, 12-15ans et 16+ Du 3 septembre au 30 décembre A partir de 7 ans En savoir plus sur les autres animations de L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr

