de 14h30 à 16h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. gratuit

Les Mordus du manga reviennent cette année à la bibliothèque Saint-Éloi ! Né en 2009, le prix Les Mordus du Manga propose chaque année, de septembre à décembre, trois sélections de 5 mangas parmi lesquelles les usagers des bibliothèques parisiennes sont invités à voter. Pour mieux déguster tes

mangas préférés, fabrique tes marque-pages. Choisis ton

style : pliage kawaii ou collage à partir d’anciens mangas ! mercredi 18 octobre, 14h30 pour les enfants dès 6 ans sur inscription à partir du 18 septembre Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

