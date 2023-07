Mordus du Manga 2023 – présentation des sélections Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mordus du Manga 2023 – présentation des sélections Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 30 septembre 2023, Paris. Le samedi 30 septembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Les Mordus du manga reviennent pour une nouvelle édition et vous êtes impatients de découvrir les heureux élus ? Que vous soyez amateur ou novice, n’hésitez pas à venir découvrir les 3 sélections 2023 : 7-11 ans ; 12-15 ans et 16 ans et + ! Shôjo, shônen, seien, il y en aura pour tous les goûts ! Au programme, présentation détaillée des titres sélectionnés cette année et petit goûter japonais ! On vous attend nombreux ! Samedi 30 septembre de 15h à 17h Salle d’animation (niveau +1) Tout public à partir de 7 ans Entrée libre Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

