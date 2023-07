Mordus du Manga 2023 – Médiathèque Marguerite Yourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 1 septembre 2023, Paris.

Du vendredi 01 septembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Le prix des Mordus du Manga revient en bibliothèque pour sa 15ème édition !

De septembre à décembre venez découvrir et lire les 3 sélections de mangas proposées par vos bibliothécaires ! De 7 à 107 ans il y en aura pour tout les goûts !

Vous êtes impatients de découvrir les heureux élus ?

Rendez-vous à la médiathèque le samedi 30

septembre à 15h et nous vous dévoilerons les mangas sélectionnés par nos

bibliothécaires chevronnés !

À cette occasion, un petit goûter japonais vous sera proposé afin de vous transporter au pays du Soleil levant et d’échanger sur les

mangas en lice.

Ensuite, c’est à vous de jouer en votant pour le manga

qui vous fait le plus vibrer ! Vous pouvez le faire dans plusieurs sélections en

fonction de votre âge.

Et ce n’est pas fini ! 2 ateliers créatifs

spécial Japon seront organisés prochainement à la médiathèque. On ne

vous en dit pas plus ! Suivez notre programmation via l’infolettre ou

sur les réseaux sociaux.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar

