Pour les passionnés de mangas, ne ratez pas les animations autour du prix des Mordus du Manga, organisé par les bibliothèques de la ville de Paris. Créée en 2009 par des

bibliothécaires désireux de mieux faire connaître ces nouvelles bandes

dessinées qui déferlaient en France, l’opération des Mordus du manga propose

chaque année, de septembre à fin décembre, trois sélections de mangas récents

parmi lesquelles les lecteurs sont invités à voter pour le titre qui les a le

plus séduit. Elle s’adresse à tous, à partir

de sept ans et sans limite d’âge maximum (les adultes peuvent aussi en profiter

!). Les participants sont invités à

lire la sélection correspondant à leur âge, puis à voter pour leurs favoris par

ordre de préférence. Ils peuvent lire aussi les mangas destinés aux plus jeunes

qu’eux. Tous les participants sont

invités à la fête de clôture, qui se déroule à la mi-janvier dans l’une des

bibliothèques parisiennes participantes. Tout votant se verra remercier par l’attribution d’un bon de

lecture d’une heure au Manga Café, situé au 9 rue Primo Lévi dans le 13ème

arrondissement. Découvrez les sélections des bibliothécaires et votez

pour vos mangas préférés ! De nombreuses animations sont organisées autour

de la culture manga dans les 27 bibliothèques participantes. Les bibliothèques de la Ville de Paris Contact : https://bibliotheques.paris.fr/jeunesse/les-mordus-du-manga.aspx +33144788050 https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris bibliotheques.paris.fr

