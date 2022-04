MORDOR FEST Before Sillon Lauzé de Marvejols, 20 avril 2022, Marvejols.

Sillon Lauzé de Marvejols, le mercredi 20 avril à 20:00

Le deuxième Before du MordorFest débarque au Sillon Lauzé, jeudi 21 avril, à 20 h, pour une soirée puissante. Elle commencera par le groupe Membrane, de Vesoul, et son post-hardcore noise. Son nouvel album Beyond Your Beliefs est sorti en mars. Membrane n’a pas son pareil pour jouer sur des rythmes pesants, des ralentis suggérant une tension constante. Avec un noise teinté de post-hardcore, Membrane n’a jamais cessé de chercher un semblant de lumière dans les tréfonds de nos émotions les plus sombres. Puis ce sera le groupe parisien Chaos E.T Sexual, hybridation doom-indus-noise. Représentant de l’underground français depuis 2010, Chaos E.T. Sexual mixe épaisseur sonore drone/indus et rythmiques hip-hop/noise pour produire une musique hybride, cadre d’une expérience sonore et visuelle. Le groupe accorde une grande place à l’improvisation et à l’image ; les lives sont travaillés avec vidéastes, en amont comme en direct.

8 euros

Membrane + Chaos E.T. Sexual

Sillon Lauzé de Marvejols marvejols Marvejols Lozère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T20:00:00 2022-04-20T22:30:00