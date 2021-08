Mordelles Protection Civile de Mordelles Ille-et-Vilaine, Mordelles formation PSC1 Protection Civile de Mordelles Mordelles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Protection Civile d'Ille et Vilaine organise une formation PSC1

Lundi 6 septembre de 8h30 à 16h30 à MORDELLES dans l'agglomération rennaise.

Lundi 6 septembre de 8h30 à 16h30 à MORDELLES dans l’agglomération rennaise. Sur une journée complète, nous vous proposons d’apprendre à réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc. Tout au long de la session, vous alternerez entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation. Un formateur en premiers secours vous guidera à chaque étape. Régulièrement, nous proposons des formations aux gestes qui sauvent à RENNES et dans son agglomération, avec la formation PSC1. Mail : contact@adpc35.org

Tél.: 02.23.25.06.31

site internet : www.adpc35.org Protection Civile de Mordelles 38 Avenue du Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles 35310 Mordelles Ille-et-Vilaine lundi 6 septembre – 08h30 à 16h30

