JOURNÉE ARTISANALE ET CULTURELLE

Mordelles

JOURNÉE ARTISANALE ET CULTURELLE
Dimanche 2 avril, 10h30
Mordelles

-Découverte de la l’artisanat et bijouterie Touareg.

L’Artisanat est l’incarnation de la culture Touareg dans toutes ses composantes.

-initiation à la fabrication d’un bijou Touareg.

La bijouterie Touareg,contrairement aux bijouteries contemporaines,est un métier ou passion qui se transmet de père en fils,d’oncles aux neveux et de générations en génération.

Il y’a pas d’école pour l’apprendre,c’est même un héritage.

-un exposé sur la culture Touareg,son peuple et hon histoire.

-Exposition des bijoux Touareg.

-Animation musicale :Musique Touareg.

-Cérémonie du thé Touareg.

-Repas et spécialité Culinaire des Touareg

-Projection d’un film si le peuple nomade. Mordelles 40 LES GRANDS PATISSEAUX 35310 rd Mordelles 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T21:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T21:00:00+02:00 Bijouterie Touareg Bijoux Etnique Aperçu de l’atelier à la tradition Touareg.

