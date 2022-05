Mordelles Métiers d’Art Ferme de la Biardais Mordelles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mordelles Métiers d’Art Ferme de la Biardais, 3 octobre 2020 10:00, Mordelles. 3 et 4 octobre 2020 Sur place Gratuit https://mordelles-metiers-art.fr/, spectacle@lantichambre-mordelles.fr, 0223412706 6e édition pour découvrir et échanger avec environ 75 artisans d’Art sur le thème « Matières à l’œuvre ». Pour mettre en valeur les matières nobles, responsables, celles qui permettent de créer, rêver, sentir, se mouvoir, recycler, innover, et qui animent les professionnels des métiers d’art. Date reportée des Journées européennes des métiers d’art (JEMA) sur le thème « Matières à l’œuvre »

14e édition (JEMA) et 6e édition à Mordelles pour découvrir et échanger avec environ 75 artisans d’Art. Expositions, ventes et démonstrations tout au long du week-end

Restauration sur place Ferme de la Biardais Route de Chavagne 35310 MORDELLES 35310 Mordelles Les Geraults Ille-et-Vilaine samedi 3 octobre 2020 – 10h00 à 19h00

dimanche 4 octobre 2020 – 10h00 à 18h00

