Trésors de l’Art Vocal Eglise Saint Pierre, Mordelles, 20 octobre 2019 16:00, Mordelles.

L’Ensemble Vocal Résonnance, acteur important de la vie chorale en Bretagne, viendra interpréter un programme varié combinant des pièces sacrées et profanes. Presque 4 siècles de musique seront déroulés, depuis la Renaissance avec Claudio Monteverdi jusqu’à nos jours avec Julien Joubert. Le reste du programme qui comprend des œuvres de Debussy, Poulenc, Hindemith, Lauridsen a la particularité d’être placé sous le signe de la poésie.

Avec ce concert, le Chef de Chœur, Olivier LEGERET, a le désir de faire partager sa passion et sa connaissance de la musique en commentant les œuvres produites. Talent qu’il exerce avec excellence en toutes occasions.

Notre nouveau programme, “le Printemps des poètes”, regroupe des œuvres a capella ou accompagnées au piano et s’intéresse plus particulièrement à des œuvres musicales tirées de poèmes écrits en français, par des poètes français ou étrangers. Parmi celles-ci, on peut citer celles de Claude Debussy (Beau soir, de Paul Bourget), Gabriel Fauré (Les Djinns de Victor Hugo ou Chanson d’ Amour d’ Armand Sylvestre), Julien Joubert (Les Ariettes oubliées de Verlaine), Morten Lauridsen (Les Roses de Rainer Maria Rilke), Paul Hindemith (Verger de Rainer Maria Rilke), Henk Badings (Soir d’été de Théodore Botrel), Francis Poulenc (Margoton va t’a l’iau ; chansons françaises), etc.

Lors de ce concert, nous présenterons également des oeuvres de notre programme précédent, “L’Art Vocal de la Renaissance Italienne” qui a fait l’objet d’un enregistrement CD en 2019.

Avec le XVIe siècle commence une période brillante pour l’art italien et une des époques les plus riches du développement artistique. La Renaissance exalte la beauté, les sentiments humains, la nature. La musique religieuse garde toute son importance, tandis que la musique profane devient réaliste et expressive. Les compositeurs italiens proposent de nouvelles formes, et passent maître dans l’art polyphonique.

En cette fin du XV° et ce début du XVI° siècle, la polyphonie vocale culmine avec des motets, des chansons polyphoniques et des madrigaux qui mêlent poésie et musique de qualité égale, tout en respectant un équilibre parfait entre contrepoint et homophonie sans nuire à la déclamation des textes. Ces genres de composition se distinguent les uns des autres, et sont tous cultivés avec succès.

