Gravir par la Compagnie Les Quat’fers en l’air Complexe sportif beauséjour, Mordelles Mordelles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mordelles

Gravir par la Compagnie Les Quat’fers en l’air Complexe sportif beauséjour, Mordelles, 7 septembre 2019 18:00, Mordelles. Samedi 7 septembre 2019, 18h00 Sur place Entrée gratuite 0223412706, spectacle@lantichambre-mordelles.fr, https://www.lantichambre-mordelles.fr Voir arriver deux femmes en combinaison de ski Une chorégraphie qui apparait entre deux corps : Gabi est une danseuse, une diva, alors que Garance, cherche à poser des mots sur ses sensations. Voir arriver deux femmes en combinaison de ski sous 35°C ! Mais quelle idée !? C’est une chorégraphie qui apparait entre deux corps : Gabi est une danseuse, une diva qui sautille, alors que Garance, est une Québécoise qui cherche à poser des mots sur ses nouvelles sensations en plein milieu d’une pièce muette. Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets… Seulement, les changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que l’ossature de cette énorme montagne. Comment pourront-elles défier la gravité ? Pourquoi s’acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ? C’est un mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un bref moment d’apesanteur. Ce duo arrivera-t-il à affronter la chaleur de leur équipement, tout en palpant l’air de la voltige ? Spectacle tout public à partir de 4 ans Complexe sportif beauséjour, Mordelles Salle beauséjour, rue du docteur dordain, mordelles 35310 Mordelles Les Geraults Ille-et-Vilaine samedi 7 septembre 2019 – 18h00 à 19h00

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Mordelles Autres Lieu Complexe sportif beauséjour, Mordelles Adresse Salle beauséjour, rue du docteur dordain, mordelles Ville Mordelles lieuville Complexe sportif beauséjour, Mordelles Mordelles Departement Ille-et-Vilaine

Complexe sportif beauséjour, Mordelles Mordelles Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mordelles/

Gravir par la Compagnie Les Quat’fers en l’air Complexe sportif beauséjour, Mordelles 2019-09-07 was last modified: by Gravir par la Compagnie Les Quat’fers en l’air Complexe sportif beauséjour, Mordelles Complexe sportif beauséjour, Mordelles 7 septembre 2019 18:00 Complexe sportif beauséjour Mordelles Mordelles Mordelles

Mordelles Ille-et-Vilaine