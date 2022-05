Écotone – Vincent Warin – Cie 3.6/3.4 Complexe sportif beauséjour, Mordelles, 5 septembre 2020 18:00, Mordelles.

Samedi 5 septembre 2020, 18h00

Depuis qu’il a débuté le BMX et qu’il en est devenu champion de France et vice-champion du Monde, le lillois Vincent Warin a développé une recherche artistique à travers l’exploration virtuose des mouvements et de la relation qui peut exister entre un homme et un vélo, entre un homme et une machine.

Il a ainsi contribué à faire accéder le BMX à l’art, la danse, le cirque et le théâtre. Les créations qu’il élabore avec la Cie 3.6/3.4 se placent au croisement de ces disciplines : le BMX, la musique et ces nouvelles formes de cirque et de danse.

La place est donnée à un spectacle physique et sensible. Le trio d’artistes placé au coeur de cette nouvelle création se veut être une métaphore de notre monde et de ces petits mondes qui nous appartiennent à tous et à chacun.

Un spectacle de Vincent Warin – Cie 3.6/3.4

Collaboration artistique : Cyrille Musy

Interprétation : Vincent Warin, Florence Peyrard et Simon Demouveaux

Complexe sportif beauséjour, Mordelles

