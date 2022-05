Rufus joue Les Fantaisistes Centre Culturel L’Antichambre, 6 novembre 2020 20:30, Mordelles.

Vendredi 6 novembre 2020, 20h30 Sur place Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 € spectacle@lantichambre-mordelles.fr, 0223412706, https://www.vostickets.net/billet?ID=L%27ANTICHAMBRE&SPC=5585

Rufus dérobe à de célèbress humoristes quelques-uns de leurs meilleurs sketches. Il dessine une palette de personnages irrésistibles ou attendrissants, insolents ou cruels.

Le rire est le propre de l’homme et Rufus en est le clown blanc. Une sorte de Buster Keaton avec la malice, l’élégance légère, la distinction cocasse en plus. C’est un gentleman du burlesque un rien pince-sans-rire.

Le voici dans un genre où ses talents font merveille. Exercice périlleux pourtant, puisqu’il dérobe à Devos, Palmade, Muriel Robin et autres fantaisistes quelques-uns de leurs meilleurs sketches.

Il enfile leurs habits de couleurs, dessine une palette de personnages irrésistibles ou attendrissants, insolents ou cruels. Il leur donne un brin de poésie, on écoute autrement ces textes, grâce à lui plus cocasses, plus mordants ou dévastateurs, plus délirants. Il n’imite pas, il réinvente, se glisse dans les inflexions éberluées de Devos, la gestuelle enfantine de Zouc.

Le voleur d’histoires a gagné son pari.

Avec lui, le rire fuse, heureux, léger, intelligent.

Rencontre avec Rufus après le spectacle.

Rufus animera une rencontre avec le public à l’issue de la projection « Mine de Rien » au cinéma « La Bobine » à Bréal sous Montfort le mercredi soir 4 novembre.

Centre Culturel L’Antichambre 85 Avenue du Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles 35310 Mordelles La Gandonnière Ille-et-Vilaine

vendredi 6 novembre 2020 – 20h30 à 22h00