Richard Bohringer – Traîne pas trop sous la pluie Centre Culturel L’Antichambre, 28 novembre 2020 20:30, Mordelles. Samedi 28 novembre 2020, 20h30 Sur place Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 € 0223412706, spectacle@lantichambre-mordelles.fr, https://www.vostickets.net/billet?ID=L%27ANTICHAMBRE&SPC=5585 Théâtre. Richard Bohringer réinvente,retrace toute une vie d’écriture, de passion, d’amour et de tendresse. Un voyage au pays de sa mémoire. Rencontre prévue après le spectacle avec Richard Bohringer. Théâtre.

Chaque soir, Richard Bohringer réinvente, retrace toute une vie d’écriture, de passions, d’amours et de tendresse. Un voyage au pays de sa mémoire, un road-movie dédié à l’Afrique, aux amis, morts ou vivants, aux femmes, à l’alcool, aux errances.

Tel un boxeur sur le ring, l’émotion à fleur de peau, il nous fait voyager au travers de ses propres textes, dans cette atmosphère que lui seul sait créer. Entre chaque texte, l’improvisation a toute sa place. Une rencontre / dédicace est prévue à l’issue du spectacle avec Richard Bohringer. 1h45 sans entracte.

Spectacle assis. Centre Culturel L’Antichambre 85 Avenue du Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles 35310 Mordelles La Gandonnière Ille-et-Vilaine samedi 28 novembre 2020 – 20h30 à 22h30

