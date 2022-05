Louis Chedid Centre Culturel L’Antichambre Mordelles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Louis Chedid Centre Culturel L’Antichambre, 13 novembre 2020 20:30, Mordelles. Vendredi 13 novembre 2020, 20h30 Sur place Plein tarif : 25 € / Tarif réduit : 20 € https://www.vostickets.net/billet?ID=L%27ANTICHAMBRE&SPC=5585, spectacle@lantichambre-mordelles.fr, 0223412706 Louis Chedid est de retour avec « Tout ce qu’on veut dans la vie », un nouvel album lumineux et véritable hymne à l’amour. Après 5 ans d’absence, Louis Chedid est de retour avec « Tout ce qu’on veut dans la vie », un nouvel album lumineux et véritable hymne à l’amour.(label PIAS).

La dernière fois qu’il est monté sur scène c’était pour célébrer une histoire de famille hors du commun aux côtés de ses enfants Anna, Joseph et Matthieu (-M-), lors d’une tournée à guichets fermés. Cela fera plus de 7 ans que Louis Chedid n’aura pas tourné sous son nom. L’occasion d’écouter à nouveau ses mélodies intemporelles qui nous ont accompagnés pendant 40 ans (Ainsi soit-il, Anne ma sœur Anne, T’as beau pas être beau, Bouc bel air, ainsi que le conte musical “Le soldat rose”) ainsi que ses nouveaux titres.

Dans la lignée du magnifique « On ne dit jamais assez aux gens qu’on aime qu’on les aime » (disque d’or), il présentera son nouvel album « Tout ce qu’on veut dans la vie » dans toute la France. DISTRIBUTION

Matthieu Askehoug : Basse

Mathias Fish : Batterie

David Monet : Clavier

Jean Francois Prigent : Guitariste Concert debout Centre Culturel L’Antichambre 85 Avenue du Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles 35310 Mordelles La Gandonnière Ille-et-Vilaine vendredi 13 novembre 2020 – 20h30 à 22h00

