« La nature et l'homme » – Catherine Touzé Centre Culturel L'Antichambre Mordelles

Mordelles

3 – 27 novembre 2020 Sur place Entrée libre 0223412706, spectacle@lantichambre-mordelles.fr

Peintre autodidacte, de style figuratif, Catherine Touzé a puisé, entre autres, des influences chez les impressionnistes, les Luministes.

Sa peinture, figurative, narrative, témoigne d’émotions, de souvenirs, d’imaginaire.

Les sujets révélés par la lumière sont des sources d’inspiration interprétés au travers des filtres de sa sensibilité.

L’aquarelle est son médium de cœur.

Le jeu de l’eau génère des instants magiques et d’émotions, traduisant une lumière douce ou vive, laissant voir par transparence le papier vierge, créant de délicates nuances, par la fusion des couleurs.

Cette exposition présente une nature douce, hospitalière où l'on découvre la trace de l'homme, le bonheur d'y vivre en osmose. Centre Culturel L'Antichambre 85 Avenue du Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles

mercredi 4 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

jeudi 5 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 6 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

mardi 10 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

mercredi 11 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

jeudi 12 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 13 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

mardi 17 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

mercredi 18 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

jeudi 19 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 20 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

mardi 24 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

mercredi 25 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

jeudi 26 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 27 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

