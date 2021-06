Mordelles Centre Culturel L'Antichambre Ille-et-Vilaine, Mordelles GAUVAIN SERS – En concert à l’Antichambre de Mordelles (35) Centre Culturel L’Antichambre Mordelles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

GAUVAIN SERS – En concert à l’Antichambre de Mordelles (35) Centre Culturel L’Antichambre, 11 juin 2021 20:00-11 juin 2021 21:00, Mordelles. Vendredi 11 juin, 20h00 http://gauvainsers.com/ Concert à l’antichambre de Mordelles le 11.06.21 « Ni tout à fait le même ni tout à fait un autre », Gauvain Sers, dont les deux premiers albums sont certifiés disque de platine, a signé son retour en chanson avac la sortie d’un nouveau titre « Ta place dans ce monde. » C’est dans ce contexte que Gauvain Sers entreprend une tournée qui passera notamment à Mordelles le vendredi 11 juin 2021 à l’Antichambre. Centre Culturel L’Antichambre 85 Avenue du Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles 35310 Mordelles La Gandonnière Ille-et-Vilaine vendredi 11 juin – 20h00 à 21h00

