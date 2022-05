Festival des sciences. Que fait la reine, où est le roi ? Les abeilles, reines de l’organisation Centre Culturel L’Antichambre Mordelles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mordelles

Festival des sciences. Que fait la reine, où est le roi ? Les abeilles, reines de l’organisation Centre Culturel L’Antichambre, 6 octobre 2020 20:00, Mordelles. Mardi 6 octobre 2020, 20h00 Sur place Gratuit 0223412706, spectacle@lantichambre-mordelles.fr Dans le cadre du festival des sciences, Pierre Javaudin nous fera découvrir, à travers une conférence, l’intelligence collaborative des abeilles au cœur de la ruche. Pierre Javaudin ne portera pas le chapeau d’apiculteur mais sa casquette d’Apimane pour nous faire découvrir l’intelligence collaborative des abeilles au cœur de la ruche.

Allégeance, cohérence, organisation, régulation, constructions, orientation, communication, production, transformation de matière première, gestion des stocks, climatisation, guidage vers les spots de butinage, création d’une nouvelle colonie, vote démocratique…Il s’en passe des choses dans une ruche ! Pierre Javaudin est l’auteur du livre Une ruche dans mon jardin, consacré à l’apiculture naturelle, paru aux éditions Larousse. Militant d’une apiculture respectueuse des abeilles, il vous fera visiter ce petit royaume sans roi qu’est la ruche. Centre Culturel L’Antichambre 85 Avenue du Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles 35310 Mordelles La Gandonnière Ille-et-Vilaine mardi 6 octobre 2020 – 20h00 à 21h30

