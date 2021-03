Mordelles Centre Culturel L'Antichambre Ille-et-Vilaine, Mordelles FAB en concert LIVE Centre Culturel L’Antichambre Mordelles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mordelles

FAB en concert LIVE Centre Culturel L’Antichambre, 10 avril 2021 19:00-10 avril 2021 20:30, Mordelles. Samedi 10 avril, 19h00 Gratuit http://visufo.fr/live-fab/ FAB en Concert LIVE depuis la salle de l’Antichambre Vous ne pouvez plus aller aux concerts !

L’équipe de l’Antichambre vous propose un concert gratuit à domicile…

À l’heure de l’apéro !

Retrouvez le groupe FAB en LIVE chez vous le samedi 10 avril à 19h

Concert en direct depuis la salle de l’Antichambre.

Détails Heure : 19:00 - 20:30