Cali Centre Culturel L’Antichambre, 3 octobre 2020 20:30, Mordelles.

Samedi 3 octobre 2020, 20h30 Sur place Plein tarif : 25 € / Tarif réduit : 20 € https://www.vostickets.net/billet?ID=L%27ANTICHAMBRE&SPC=5585, spectacle@lantichambre-mordelles.fr, 0223412706

Cali le clame haut et fort : il est très excité de repartir sur la route avec un nouveau disque, une nouvelle équipe. Des nouvelles chansons qui arrivent pour parler surtout d’amour et de lumière.

Cali le clame haut et fort : il est très excité de repartir sur la route avec un nouveau disque, une nouvelle équipe, une nouvelle vie. Un vrai gamin ! Les nouvelles chansons qui arrivent parlent surtout d’amour et de lumière. De jeunesse sauvage, et de course effrénée vers la pureté. Ce n’est pas un hasard si le mot heureux revient et revient encore dans les textes. Pour ce disque Cali a écrit la musique avec un jeune pianiste de génie, Augustin Charnet, compositeur touche à tout, surdoué, notamment avec les dernières technologies. Il l’accompagnera sur la route avec deux autres musiciens dans une formule inédite.

« Encore une fois , je repars heureux sur la route et si c’est ma dernière ligne droite, je vais la prendre à fond. On meurt demain, baby ! »

Concert debout

Centre Culturel L’Antichambre 85 Avenue du Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles 35310 Mordelles La Gandonnière Ille-et-Vilaine

samedi 3 octobre 2020 – 20h30 à 22h00