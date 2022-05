BRETAGNE, par le sentier des Douaniers, GR34 – Film de Jean-Luc Diquélou Centre Culturel L’Antichambre Mordelles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mordelles

BRETAGNE, par le sentier des Douaniers, GR34 – Film de Jean-Luc Diquélou Centre Culturel L’Antichambre, 13 octobre 2020 20:00, Mordelles. Mardi 13 octobre 2020, 20h00 Sur place Tarif unique : 5€ 0223412706, spectacle@lantichambre-mordelles.fr Documentaire de Voyage, entre le Mont-St-Michel et St-Nazaire par le littoral, sur le Sentier des Douaniers. Rencontre avec le réalisateur Jean-Luc Diquélou à l’issue de la projection. 2000 km, c’est la distance entre le Mont-St-Michel et St-Nazaire par le littoral. Nous sommes sur le Sentier des Douaniers, le fameux GR 34. C’est le défi que s’est lancé le breton, natif du bord de mer : parcourir ce périple à pied ! De la baie du Mont-St-Michel à St-Malo, du Cap Fréhel aux falaises de Plouha, de la côte de Granit Rose aux Abers, de la Presqu’île de Crozon au Cap Sizun, du Pays Bigouden au Golfe du Morbihan, des marais salants de Guérande à l’embouchure de la Loire, la côte bretonne dévoilera, dans toute sa beauté sauvage, la richesse du paysage marin, l’environnement, les activités humaines, l’Histoire, le patrimoine, les fêtes locales, les traditions… 2000 km de sueur, 2000 km de bonheur !

Rencontre, échange avec le réalisateur à l’issue de la projection. Centre Culturel L’Antichambre 85 Avenue du Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles 35310 Mordelles La Gandonnière Ille-et-Vilaine mardi 13 octobre 2020 – 20h00 à 22h00

Heure : 20:00 - 22:00

