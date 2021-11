Ay-Roop [Nouvelles pistes – La Nuit du Cirque] – More Aura / Véronique Tuaillon Centre Culturel L’Antichambre, 13 novembre 2021 20:30, Mordelles.

Samedi 13 novembre, 20h30 Sur place 9/7 € https://www.lantichambre-mordelles.fr/more-aura-nuit-du-cirque/, https://www.ay-roop.com/nouvelles-pistes-aure-mora/

Christine, c’est une battante, elle mène un combat pour la vie, car sa vie, elle n’est pas simple et pas très drôle non plus… Mais Christine ne baisse pas les bras et avec sa sincérité, sa générosité, sa joie et sa douce folie, elle arrive à rester debout. Alors, elle nous embarque sur son ring et avec elle on encaisse les coups, on se relève et on tient debout. On en ressort totalement bouleversé mais regonflé comme jamais !

Centre Culturel L’Antichambre 85 Avenue du Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles 35310 Mordelles La Gandonnière Ille-et-Vilaine

